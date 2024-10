Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela jak dotąd nie zdecydowali się oficjalnie skomentować doniesień medialnych na temat rozpadu ich związku, jednak wszystko wskazuje na to, że te informacje są prawdziwe. Na światło dzienne wypłynęły właśnie nowe informacje. Para miała uczęszczać na terapię, a to nie wszystko!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela próbowali ratować swoje małżeństwo

Agnieszka Kaczorowska znana szerszej publiczności z roli Bożenki z "Klanu" swojego ukochanego Macieja poznała w nietypowy sposób. Mężczyzna ubiegał się o pracę w jej szkole tańca i nie tylko zdobył angaż, ale również serce aktorki. Pela długo nie zwlekał z zaręczynami i oświadczył się jej po kilku miesiącach związku. W 2018 roku odbył się ślub Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, o którym rozpisywały się wszystkie media. Małżonkowie nie chcieli też zwlekać z decyzją o dzieciach i niecały rok po ślubie Agnieszka urodziła córkę, której nadano imię Emilka. A wkrótce ich rodzina powiększyła się o drugą pociechę, którą małżonkowie nazwali Gabrysia. Wydawać by się mogło, że ich małżeństwo było pozbawione problemów, para często dzieliła się w sieci rodzinnymi kadrami i wiele osób brało ich za wzór do naśladowania. Nikt jednak nie wiedział, co się dzieje za "zamkniętymi drzwiami". Na początku października do mediów trafiła informacja, że związek Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to już przeszłość.

Para, choć oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień, nieustannie daje do zrozumienia, że jest to prawda. Agnieszka Kaczorowska została "przyłapana" przez paparazzi bez obrączki, a Maciej Pela usunął wszystkie zdjęcia z żoną. Oprócz tego tancerz miał wyprowadzić się z ich wspólnego domu i obecnie pomieszkuje u przyjaciela. Również ich ruchy w social mediach mówią same za siebie. Kaczorowska nie tylko pozbyła się słowa "wife" ze swojego opisu na Instagramie, ale również polubiła odpowiedź fanki, że "związek 'dla dzieci' jest największą krzywdą". Pela również zamieszcza w sieci wymowne nagrania, które sugerują, że przechodzi obecnie trudny okres w życiu. Na profilu męża Kaczorowskiej pojawiły się m.in. słowa: "co jeśli wszystko, co mówią, to kłamstwo?".

Teraz portal "Pudelek" skontaktował się z osobą z otoczenia Agnieszki i Maćka. Informator portalu przyznał, że małżonkom nie układało się już od miesięcy i chcieli ratować swój związek na terapii, jednak nie udało się im odbudować swojej relacji.

W małżeństwie Agnieszki i Maćka już od paru miesięcy nie układało się najlepiej. Próbowali terapii, ale nie przyniosła ona oczekiwanych efektów. Zagraniczny wyjazd Agnieszki na plan 'Królowej przetrwania' jeszcze pogorszył sytuację - powiedziała osoba z otoczenia w rozmowie z Pudelkiem.

Myślicie, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela w końcu odniosą się do medialnych informacji na temat swojego małżeństwa? Czy to naprawdę już koniec relacji uwielbianej przez internautów pary? My życzymy im dużo siły w tym trudnym dla nich czasie.

