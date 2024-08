Choć brytyjska rodzina królewska stara się nie komentować publicznie swojego życia prywatnego, kolejne tajemnice i tak co i rusz przedostają się do mediów. Tym razem sieć obiegła wiadomość o zaskakującej decyzji następcy tronu i jego małżonki. Krewnym mogło się to nie spodobać.

Radykalna decyzja księżnej Kate i księcia Williama

Ostatnio w życiu Kate Middleton i księcia Williama dzieje się naprawdę sporo. Księżna walczy z nowotworem w zaciszu własnego domu, z kolei jej mąż stara się nieprzerwanie wypełniać swoje obowiązki i w niektórych wyręczać ukochaną. Odkąd dowiedzieliśmy się, że Kate jest chora, ta raptem dwukrotnie wystąpiła publicznie i zaledwie raz dotarły do nas zaktualizowane informacje o jej stanie zdrowia.

Również książę William, choć podczas swoich oficjalnych wizyt niejednokrotnie był pytany o samopoczucie żony, wytrwale milczy. Podobnie sprawy mają się w przypadku dzieci, o których małżonkowie niewiele mówią. Niedawno ich najstarszy syn George, który jest drugi w kolejce do tronu, świętował swoje 11 urodziny. Teraz z kolei dowiedzieliśmy się o pewnej decyzji, jaką Kate i William podjęli w sprawie swoich pociech.

Księżna Kate i książę William Andrew Milligan/Press Association/East News

Informator Daily Mail zdradził, że choć członkowie rodziny królewskiej, również ci najmłodsi, żyją wobec ściśle określonych reguł i wytycznych, następca tronu wraz z żoną postanowili odstąpić od jednej z nich. Okazuje się, że na tyle chcieli wychowywać dzieci według własnych zasad, że nawet... zagonili ich do domowych obowiązków!

Ludzie byliby zdziwieni na widok tego, jak zwyczajnie jest w domu pary książęcej. Dzieci pomagają szykować stół, po jedzeniu myją swoją talerze i pomagają ze sprzątaniem

Król Karol III, książę William, księżna Kate Rex Features/East News

Co ciekawe, ponoć sytuacja nie uległa zmianie nawet w obliczu choroby księżnej Kate. Decyzja małżonków mogła mocno zdziwić ich krewnych, ponieważ jako pierwsi wyłamali się z panujących zasad i tradycji. Warto jednak wspomnieć, że nowoczesne podejście Middleton od zawsze cieszy się ogromnym uznaniem w oczach opinii publicznej, a jej nieoczywiste decyzję są często zachwalane.

