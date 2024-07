Po naprawdę intensywnych miesiącach temat księżnej Kate i księcia Williama nieco przycichł, choć wciąż wiele osób niecierpliwie czeka na kolejne informacje dotyczące zdrowia Middleton. Teraz światowe media obiegły nieco inne wieści, które szczególnie mogą zszokować opinię publiczną. Nieliczni spodziewaliby się po małżonkach takiego zachowania!

Reklama

Na jaw wyszła tajemnica księcia Williama i Kate Middleton

Gdy na początku tego roku dowiedzieliśmy się o problemach zdrowotnych Kate Middleton, cały świat wstrzymał na chwilę oddech. Księżna rozpoczęła walkę z nowotworem w zaciszu swojego domu i do tej pory raptem raz pojawiła się publicznie. To jednak wystarczyło, by choć trochę uspokoić opinię publiczną.

Potem jednak znów zapadła cisza i przestały pojawiać się nowe informacje o samopoczuciu księżnej. Teraz natomiast światowe media obiegły nieco inne doniesienia, które mogą wielu zaskoczyć! Dowiedzieliśmy się bowiem o szlachetnym geście Kate i księcia Williama! Okazało się, że choć sami zmagać się muszą z niełatwą sytuacją, wsparli osoby, których los także nie oszczędził.

fot. EastNews Andrew O'Brien/Press Association/East News

Jak donosi Daily Mail para nie pozostała obojętna na wydarzenia, do których doszło nad Karaibami. Huragan Beryl, który uznany został za jeden najszybciej rozprzestrzeniających się silnych wiatrów, doszczętnie zniszczył 90 % domów na niewielkiej wyspie Union Island należącej do Saint Vincent i Grenadyn w Ameryce Środkowej. Oznacza to, że wielu ludzi zostało bez dachu nad głową i całego dorobku życia.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Choć zdecydowana część tamtejszej ludności dwa lata temu oprotestowała wizytę władców, domagając się zniesienia protekcji panującej wówczas królowej i rozliczenia krzywd wyrządzonych im przez kolonializm, z którym korona brytyjska jest właściwie nieodłącznie kojarzona, Kate i William wyciągnęli w ich stronę pomocną dłoń. Z doniesień prasy wynika, że para przekazała darowiznę na rzecz akcji ratunkowych.

Zobacz także

Jej wielkość pozostaje jednak nieznana, bowiem ponoć przyszła para królewska chciała zatrzymać w tajemnicy całe przedsięwzięcie.

Reklama

Zobacz także: Pałac Kensington pokazał nowe nagranie z księżną Kate. Fanów martwi jedno

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News