Kate i William jak zawsze nie pozostali obojętni wobec ludzkiej tragedii i dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Southpark w Wielkiej Brytanii. Książę i księżna wyrazili potępienie dla agresora, a także złożyli wyrazy współczucia ofiarom i ich rodzinom.

Reklama

Kate i William zabrali głos po ataku nożownika

29 lipca w Southpark doszło do dramatycznych wydarzeń, w wyniku których dwoje dzieci zmarło, a aż dziewięcioro zostało rannych. Do brutalnego ataku nożownika doszło w domu kultury, w którym odbywały się zajęcie rekreacyjne dla dzieci w wieku od sześciu do jedenastu lat.

Sprawca został już ujęty, jednak wymiar tragedii nadal pozostaje niewyobrażalny. Nie dziwi więc fakt, że jeszcze tego samego wieczoru głos w sprawie postanowili zabrać Kate Middleton i książę William. Fakt, że małżonkowie sami są rodzicami trojga dzieci, dodaje ich oświadczeniu jeszcze bardziej osobistego i emocjonalnego wymiaru:

Jako rodzice nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przez co przechodzą rodziny, przyjaciele i bliscy osób zabitych i rannych w Southport. Przesyłamy naszą miłość, myśli i modlitwy wszystkim osobom, które ucierpiały wskutek tego okropnego i podłego ataku - napisali William i Kate.

Instagram @princeandprincessofwales

Kate i William w szczególny sposób zwrócili się także do służb i ratowników, którzy będąc na miejscu natychmiastowo nieśli pomoc rannym i ofiarom:

Dziękujemy również ratownikom, którzy pomimo przerażających wydarzeń, wykazali się współczuciem i profesjonalizmem, gdy byli najbardziej potrzebni - dodali księżna i książę.

Oświadczenie Kate i William podpisali inicjałami "W & C" - dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy słowa płyną wprost od księżnej i księcia, a nie są przekazane ich sztabowi komunikacyjnemu. Wiadomość jest więc niezwykle osobista.

Zobacz także

Rex Features/East News

Nie tylko Kate i William potępili atak nożownika w Southport. Swoje ubolewanie wyraził też król Karol III i Królowa Camilla, a także premier Wielkiej Brytanii. 17-latek podejrzany o dokonanie zbrodni został aresztowany.

Rodzinie i bliskim ofiar ataku składamy kondolencje.

Reklama

Zobacz także: Nowe informacje ws. księżnej Kate. To się wydarzyło tuż po Wimbledonie