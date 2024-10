W ostatnim czasie księżna Kate i książę William zawiesili swoje obowiązki, by spędzić razem rodzinne chwile, korzystając z tego, że ich pociechy rozpoczęły przerwę w nauce. Para szykuje się przed intensywnym okresem. 10 listopada w Wielkiej Brytanii odbędą się obchody Dnia Pamięci. Zdaniem brytyjskich ekspertów przyszła królowa zamierza pojawić się publicznie, by wziąć udział w uroczystościach razem z mężem i królem Karolem III. Wcześniej jednak Kate i Williama czeka inne ważne wydarzenie.

Ostatnio książę William spędza z dziećmi przerwę szkolną. Razem z trzema pociechami oraz księżną Kate korzystają z momentu dla rodziny, zanim ponownie rzucą się w wir obowiązków. Następca tronu szykuje się do premiery filmu dokumentalnego dla kierowanej przez siebie fundacji charytatywnej Royal Foundation. Mowa o Homewards, inicjatywie, której celem jest walka z bezdomnością.

Syn Karola III pojawia się w dokumencie „Prince William: We Can End Homelessness”, który opowiada o poważnym problemie dotykającym brytyjską społeczność. W klipie zapowiadającym projekt mówi o „rozpaczliwej próbie pomocy” ludziom w potrzebie. Inicjatywa skupia się na sześciu lokalizacjach w Wielkiej Brytanii.

Myślę, że to, że każdy ma prawo do bezpiecznego i stabilnego domu, wychodzi nam wszystkim na dobre. Przychodzę tu tylko po to, aby rozpaczliwie pomóc ludziom, którzy tego potrzebują

– przekazał w rozmowie z dziennikarzami.