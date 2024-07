Wróżbita Maciej to zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny ezoteryk w naszym kraju, który nigdy nie ukrywał i nie hamował swoich zapędów na zostanie pełnoprawnym celebrytą. Wróżbita, choć cieszy się olbrzymią popularnością, może też "pochwalić" się całym tłumem krytyków, chętnie żartujących z jego programu. On jednak nigdy nie pozostaje im dłużny. Przypomnijmy: Nowy konflikt celebrytów. Chajzer przekrzykuje się z wróżbitą Maciejem

Wróżbita może też liczyć na duże zainteresowanie mediów, które chętnie zapraszają go na wywiady lub w roli gościa - tak jak miało to miejsce w ten weekend, gdy Maciej pojawił się w Dzień Dobry TVN w kąciku kulinarnym. To wydanie śniadaniówki prowadził duet Kinga Rusin - Bartosz Węglarczyk i osoba prowadzącej najwyraźniej niezbyt przypadła do gustu wróżbicie i vice-versa. Na swoim Facebooku opublikował bowiem bardzo wymowną recenzję odcinka z popularnego bloga "Krytyk Kulinarny". Autor nie zostawia w niej suchej nitki właśnie na Rusin.

To się w końcu musiało stać. W kuchni Dzień Dobry TVN zagościł Wróżbita Maciej! Byłem ciekawy, co jadają wróżbici, więc z zainteresowaniem zasiadłem w fotelu z filiżanką kawy. I tak zastygłem z tą filiżanką, bo gotowania nie było w ogóle, za to swój „kuchenny szoł” poprowadziła… Kinga Rusin (...) Stała się jednak rzecz zaskakująca, bo nagle bohaterem kulinarnego okienka wróżbity Macieja stała się… Kinga Rusin. Wspomagana przez asystującego jej Bartosza Węglarczyka, w sposób zupełnie nieskrępowany podjęła serię werbalnych ataków na gościa i ostentacyjnie próbowała go obrażać. Ten bez komentarzy znosił epitety i próbował przygotować placki ziemniaczane z łososiem, ale zdumiewające zachowanie prowadzącej zupełnie zdominowało program (...) Tej nie podobały się nie tylko jego placki, ale sam wróżbita jako taki. Na reakcję długo nie trzeba było czekać. Na Facebooku Dzień Dobry TVN błyskawicznie zawrzało, a widzowie sprawili Kindze Rusin srogie lanie - cytuje krytyka Wróżbita Maciej.

Kinga powinna odpowiedzieć na takie zarzuty?

