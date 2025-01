Od 26 grudnia 2024 roku widzowie na całym świecie mogą oglądać drugi sezon „Squid Game”. Hit Netfliksa zaraz po premierze zaczął bić kolejne rekordy. Twórcy zapowiedzieli już także trzecią odsłonę produkcji, która ma ukazać się jeszcze w tym roku. Będzie to jednocześnie zakończenie całej serii, która stała się fenomenem na skalę światową, a reżyserowi przyniosła nagrodę Emmy. W kontynuacji pojawiają się nowi bohaterowie, wśród których jest Thanos. W rolę Gracza nr 230 wciela się gwiazda K-POP, raper T.O.P. W przeszłości miał poważne problemy z prawem i zniknął z branży.

Reklama

„Squid Game” dało drugą szansę raperowi T.O.P.

Bez wątpienia Thanos (Gracz nr 230) to jedna z najbarwniejszych postaci drugiego sezonu „Squid Game”. Bohater grany przez muzyka jest jednak antypatyczny, a oprócz tego ma skłonność do nielegalnych używek. Reżyser hitu Netfliksa Hwang Dong-hyuk przyznał, że artysta wykazał się odwagą, przyjmując propozycję dołączenia do obsady i wcielenia się w taki charakter ze względu na jego przeszłość.

Jak zapewne wiecie, aktor Seung-hyun około dziewięciu lat temu uwikłał się w skandal marihuanowy w Korei i przez te lata nie mógł realizować żadnych projektów w Korei. I tak oto powraca po dość długiej przerwie, jako raper biorący narkotyki – stwierdził reżyser w rozmowie z serwisem People.

Uważam, że musiał wykazać się dużą odwagą, aby wcielić się w postać, zwłaszcza kogoś, kto ma tyle wspólnych negatywnych cech. Więc myślę, że to wyraz odwagi, że przyjął tę rolę – dodał Hwang Dong-hyuk.

Na koniec twórca „Squid Game” przyznał, że jest bardzo zadowolony ze współpracy z aktorem, który – choć przez długi czas był nieaktywny zawodowo – świetnie wywiązał się ze swoich zadań i stworzył pełnokrwistą postać.

Muszę przyznać jako reżyser, że mimo długiej przerwy spisał się naprawdę imponująco i jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobił z tą postacią – zakończył.

Gwiazdor drugiego sezonu „Squid Game” siedział w więzieniu

Do skandalu z raperem T.O.P. doszło w 2017 roku. Choi Seung-hyun – tak naprawdę nazywa się gwiazdor K-POP – został skazany na 10 miesięcy więzienia. Oprócz tego na muzyka nałożono dwuletnie zawieszenie obowiązkowej służby wojskowej. Służby odkryły przy nim marihuanę i udowodniono mu zażywanie nielegalnej substancji.

Artystę wykluczono z branży rozrywkowej. Choi Seung-hyun zniknął z życia publicznego. Wrócił dopiero przy okazji premiery drugiego sezonu „Squid Game”. Warto przypomnieć, że w Korei Południowej zarówno posiadanie, jak i zażywanie marihuany to ciężkie przestępstwo.

Nie jest to jedyny interesujący fakt, dotyczący południowokoreańskiej produkcji, która stała się międzynarodowym fenomenem. Nie wszyscy wiedzą, jaką cenę zapłacił Hwang Dong-hyuk. Twórca „Squid Game” ujawnił, że stracił „osiem lub dziewięć zębów” podczas kręcenia hitu Netfliksa. Niedawno dodał, że ma dość swojego serialu i marzy już wyłącznie o odpoczynku.

Reklama

Zobacz także: Powstanie amerykańska wersja „Squid Game”. Ruszyły prace nad adaptacją hitu Netflixa