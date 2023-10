Maciej Dowbor z nietęgą miną przyłapany na ulicy. Co on tam wyprawia? 

Podobnie jak wiele innych gwiazd polskiego show-biznesu Joanna Koroniewska powoli kończy urlop. Aktorkę czekają m.in. przygotowania do występów w teatrze. Choć wakacje były wyjątkowo słoneczne i upalne, to jednak - jak zwykle - za krótkie. Artystka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zdradziła, że nie chce rozstawać się z Hiszpanią. Co ciekawe, przebywający w Polsce Maciej Dowbor stwierdził, że żona... nie musi wracać! Między małżonkami doszło do wymiany zdań. Maciej Dowbor świetnie radzi sobie bez Joanny Koroniewskiej. Aktorka: "Zapamiętuję" Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kupili dom w Hiszpanii , w którym chętnie spędzają urlop. Para przyznała, że to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęła. Posiadłość jest już po remoncie i służy gwiazdom. Nic dziwnego, że gdy wakacje dobiegają końca, aktorka nie chce opuścić hiszpańskiej willi i wracać do Polski. Zwłaszcza że czekają ją nie tylko zobowiązania zawodowe, ale również pomoc w przygotowaniach córki do szkoły. Zobacz także: Maciej Dowbor pochwalił się 13-letnią córką, Janiną! "Ten rudy gen krąży jednak w Familii!" - Nie chcę wyjeżdżać. A jak tam wasz ostatni tydzień wakacji?! Tęsknicie już za szkołą i przedszkolem?! - napisała na Instagramie. Na wpis żony w żartobliwy sposób odpowiedział Maciej Dowbor . Dziennikarz, którzy przebywa w Warszawie, zasugerował, że nie czuje braku obecności ukochanej i świetnie sobie radzi. - To nie wyjeżdżaj... Ja sobie tu świetnie radzę na miejscu w Wawie - skomentował. Małżonkowie znani są z dużego dystansu do siebie i lubią czasem przerzucać się złośliwymi uwagami. Oczywiście nie trzeba było długo czekać na reakcję Joanny Koroniewskiej, która stwierdziła, że weźmie sobie radę męża do serca. Przy okazji poprosiła go o zastępstwo w teatrze. -...