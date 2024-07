Ostatnio aż trudno nadążyć za tym wszystkim, co dzieje się w życiu Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego. Chociaż po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" wydawało się, że ich kariery zwolniły, obecnie oboje przeżywają nowy start. Mimo to prezenterowi udało się znaleźć chwilę wolnego, by wyruszyć w podróż. Szybko przekonaliśmy się, że ukochana wcale nie wsiadła z nim do samolotu. Na wakacjach nie jest jednak sam!

Reklama

Maciej Kurzajewski wyjechał bez Kasi Cichopek

Wygląda na to, że najgorszy czas, wywołany zwolnieniem ze śniadaniówki TVP, Kasia i Maciej mają już za sobą. Nie tak dawno mogliśmy zobaczyć aktorkę na festiwalu Polsatu, a ostatnio dowiedzieliśmy się, że Kurzajewski i Cichopek zasiądą w programie śniadaniowym stacji, jako jedni z prowadzących!

To jeszcze nie wszystko, bo gwiazda "M jak miłość" została również gospodynią zupełnie nowego show "Moja mama i twój tata", który także będzie emitowany w Polsacie! Jak możemy zaobserwować, w życiu pary od kilku tygodni dzieje się naprawdę sporo, zatem nic dziwnego, że pojawił się pomysł o wakacjach, zanim jeszcze pochłonie ich nowa praca.

AKPA/Piętka Mieszko

Z relacji na InstaStory Maćka Kurzajewskiego możemy dowiedzieć się, że poleciał on do słonecznej Grecji. Co ciekawe jednak, nie ma z nim Kasi Cichopek, która została w Polsce i spełnia się na planie nowego formatu. Szybko jednak przekonaliśmy się, że prezenter wcale nie jest na wczasach sam, a towarzyszy mu niezwykle ważna dla niego osoba.

Ojciec i syn - napisał krótko.

Instagram@maciejkurzajewski

Maciej nie pokazał jednak żadnego zdjęcia z synem, dlatego nie wiadomo, którego potomka postanowił zabrać na krótki urlop. Warto wspomnieć przy okazji, że z doniesień mediów wynika, iż niebawem rodzina Kurzajewskiego się powiększy, ponieważ starszy z jego potomków, Franciszek, z żoną Laurą spodziewają się ponoć drugiego dziecka!

Zobacz także

Myślicie, że to właśnie jego, na krótko przed narodzinami maleństwa, dziennikarz postanowił zabrać na wakacje?

Reklama

Zobacz także: Znamy kulisy przejścia Macieja Kurzajewskiego z TVP do Polsatu. Zrobił to dla Cichopek?