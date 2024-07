Lewandowscy korzystają z lata w pełni i w ciągu zaledwie kilku tygodni zdążyli już udać się w kolejną podróż. Jak zawsze, obrali rajski kierunek, który umożliwia im całodniowe opalanie się czy kąpanie w basenie. Ostatnio wybrali się nawet na jacht, co Ania chętnie relacjonowała na Instagramie. Nie do wiary, co tam robiła z mężem.

Nagrało się, co Lewandowscy robili na jachcie

Na co dzień Ania i Robert Lewandowscy prowadzą bardzo intensywny tryb życia, zatem nic dziwnego, że chętnie wykorzystują każdą wolną chwilę na podróże. Na wakacje udają się przynajmniej kilka razy w roku, a po odpadnięciu Polski z EURO 2024 zdecydowanie nie mogli sobie odmówić kolejnych.

Od wyjazdu minęło już trochę czasu i, co ciekawe, małżonkowie zdążyli udać się w drugą podróż! Jak możemy zaobserwować szczególnie na profilu Ani Lewandowskiej, tym razem zabrali ze sobą przyjaciół. Trenerka ochoczo relacjonuje wspólnie spędzony czas, a także nagrywa swoje treningi, z których nie rezygnuje nawet na urlopie. Teraz podzieliła się wyjątkowo zaskakującym nagraniem!



Jeden z pięknych, słonecznych dni Lewandowscy postanowili spędzić na jachcie, beztrosko wylegując się w promieniach słońca. Okazało się jednak, że nawet w takiej chwili Ania nie dała Robertowi odsapnąć i... przepytywała go z hiszpańskich słówek! Piłkarz starał się połączyć przyjemne z pożytecznym i w trakcie nauki nieco się opalić, a wtedy ukochana zaczęła dopytywać go, jak przetłumaczyłby na hiszpański zdanie: "Lewandowski szybko biega".

Ania i Robert Lewandowscy spędzają czas na jachcie

Zdanie wyraźnie rozbawiło Roberta Lewandowskiego, który jednak nie miał najmniejszego problemu z przetłumaczeniem. Jak widać, nauki nie poszły w las i "Lewy" coraz lepiej posługuje się językiem hiszpańskim.

