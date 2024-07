1 z 18

Zobacz, jakie gwiazdy odwiedziły w 2016 roku Wrocław Europejską Stolicę Kultury. Almodovar, Pierce Brosnan, David Gilmour, Rammstein, Limp Bizkit, Maja Ostaszewska, Krystyna Janda to tylko niektóre gwiazdy, które w 2016 roku były we Wrocławiu. Najwięcej z nich pojawiło się na rozdaniu Europejskich Nagród Filmowych, które poprowadził Maciej Stuhr. Na gali pojawili się też m.in. Agnieszka Woźniak-Starak i Piotr Woźniak-Starak, Magda Mołek czy Magdalena Kumorek. Na Capital of Rock we Wrocławiu pojawili się Tomasz Karolak i Piotr Rogucki, którzy oglądali koncerty Rammstein i Limp Bizkit. Kto jeszcze w tym roku odwiedził Wrocław? Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia gwiazd z Wrocławia!

