Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą jedną z najpopularniejszych par wśród polskich influencerów i mają za sobą tłum fanów, którzy zawsze mocno im kibicują i ich wspierają. Niespodziewanie, zakochani pochwalili się w sieci słodkim kadrem z Los Angeles, a fani zaczęli spekulować, że... wybrali się na swój sekretny ślub!

Plotkują o sekretnym ślubie Wersow i Friza

Weronika Sowa znana jako Wersow, oraz jej ukochany Karol "Friz" Wiśniewski, tworzą parę już od kilku lat. Zakochani w 2021 roku zaręczyli się na greckiej wyspie Rodos, a w czerwcu 2023 roku na świat przyszła ich córka Maja, która od razu stała się ich oczkiem w głowie. Para nie ukrywała, że marzy im się również ślub, jednak dotychczas youtuberzy podkreślali, że nie znaleźli idealnego miejsca, w którym będą mogli zawrzeć małżeństwo. Wersow już nie raz wspominała, że chciałaby poślubić Karola i marzy jej się uroczystość w gronie najbliższych za granicą.

Ostatnio również na Tiktoku influencerka sama poruszyła tematykę ślubną i zdradziła m.in. to, o jakiej sukni marzy oraz to, że chciałaby mieć na weselu dwie kreacje! Weronika wyznała również, że tego dnia może przemęczyć się nawet w niewygodnych butach, byle dobrze to wyglądało!

Ja jestem z tych osób, które nawet jak idą gdzieś na imprezę, to mogą przemęczyć się w tych wysokich szpilkach, ja to wytrzymam. Moje stopy na drugi dzień będą mnie bolały, ale ja to po prostu zniosę, żeby dobrze wyglądać - mówiła fanom, jakiś czas temu.

Kilka dni temu Karol "Friz" Wiśniewski niespodziewanie ogłosił na swoim kanale nadawczym, że ma coś fanom do przekazania, jednak równie szybko wycofał się z przekazania radosnej nowiny i nie wytłumaczył, z czym była ona związana.

Okazało się, że nie mogę Wam powiedzieć teraz niestety, ale za kilka dni Wam wszystko powiem - mówił.

Po czym influencer z narzeczoną wsiadł w samolot i udał się do Stanów. Para podzieliła się z fanami wspólną fotką, a internauci zaczęli zastanawiać się, czy Wersow i Friz nie wybrali się przypadkiem, aby wziąć sekretny ślub!

Coś czuje, że będzie secret ślub prywatny. - napisał jednen z fanów, a jego komentarz od razu zdobył sporą liczbę polubień.

Internauta podkreślił, że jego teoria jest niczym niepoparta jednak w mieście, gdzie aktualnie znajdują się Wersow i Friz śluby brane są dość często.

Ja oczywiście pół żartem, bo nie mam możliwości znać prywatnie. Po prostu Los Angeles i Las Vegas to miasta gdzie branie ślubów jest częste, a że odwiedzają jedno z nich tak moja teoria niczym niepoparta powstała:) - oznajmił.

Myślicie, ze faktycznie zakochani zdecydowali się na sekretny ślub? A może to kolejny zawodowy projekt? Niedawno Friz pochwalił się, że spotka się z MrBeastem. Być może to własnie jest cel podróży do Stanów Zjednoczonych.

