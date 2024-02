Trwają przygotowania do wielkiej trasy koncertowej Wersow, a co za tym idzie, co pewien czas dowiadujemy się o kolejnych niespodziankach, które widzowie będą mogli zobaczyć podczas tego wydarzenia. Ostatnie wieści, które w tym temacie przekazali Wersow i Friz natychmiast wprawiły fanów w prawdziwą euforię. Obserwatorzy pary już nie mogą się na to doczekać. O czym zatem poinformowali Wersow i Friz? Sprawdźcie poniżej!

Wersow i Friz przekazali radosne wieści

Wersow to nie tylko dobrze wszystkim znana influencerka, ale od pewnego czasu również piosenkarka. Ukochana Friza niedawno wydała płytę "Wersow Store", a teraz postanowiła pójść o krok dalej i ruszyć z własną trasą koncertową. Już w kwietniu będziemy mogli usłyszeć Wersow m.in. w Katowicach, Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku.

Teraz trwają intensywne przygotowania do tego wydarzenia, a śpiewająca influencerka systematycznie ujawnia swoim fanom niespodzianki, które pojawią się podczas jej trasy. Tym razem postanowiła ogłosić swoim obserwatorom naprawdę wyjątkowego gościa specjalnego.

Wersow AKPA/Kurnikowski

Jak się okazało, będzie nim... jej ukochany! Tak - już w kwietniu podczas trasy koncertowej Wersow zobaczymy jej wspólny występ z Frizem.

Kochani, my właśnie skończyliśmy nagranie i był to naprawdę wyjątkowy dzień, ale jest też wyjątkowy dzień, ponieważ dziś ogłaszam kolejnego gościa, którym będzie Karol! Karol zagra gościnnie na wszystkich koncertach na mojej trasie, także będziemy się wspólnie super bawić i usłyszycie utwór ,,Taka sama'' - przekazała Wersow

Podczas przekazania tych radosnych był obecny również sam Friz, który dodał:

Będziecie mogli zobaczyć nas wspólnie po raz pierwszy być może - dodał z radością Friz

Wersow i Friz przekazali radosną nowinę Instagram/Wersow

Fani są przeszczęśliwi, że zobaczą na trasie koncertowej Wersow również jej ukochanego! Internauci od razu pospieszyli z ciepłymi komentarzami dla tej pary.

Płaczę ze szczęścia

Mega

Ale super - piszą szczęśliwi fani

Wy też już nie możecie się doczekać trasy koncertowej Wersow? Cieszycie się, że wystąpi na niej również Friz?