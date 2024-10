Weronika Sowa, czyli "Wersow" i jej narzeczony Karol Wiśniewski znany jako "Friz" kilka dni temu wybrali się do słonecznej Grecji na rodzinne wakacje. Para zabrała nie tylko swoją córkę, ale również rodziców i rodzeństwo Weroniki. Zakochani właśnie podzielili się rozkosznymi kadrami - musicie to zobaczyć! Mnie totalnie to urzekło.

Tak Wersow i Friz spędzają swoje greckie wakacje. To nagranie mnie urzekło

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski już od lat działają w sieci i pokazują fanom swoją codzienność. Para początkowo mieszkała w wielkim domu z innymi twórcami, gdzie nagrywali wspólne filmiki, jednak z czasem każde z nich poszło w swoją stronę. Weronika i Karol kupili wspólny dom, a wkrótce po tym okazało się, że spodziewają się dziecka. Zakochani na bieżąco relacjonowali w sieci przygotowania do tego nowego etapu w ich życiu, a podczas gender reveal zdradzili, że będą mieli córkę. Dopiero po porodzie okazało się, że Wersow i Friz zdecydowali się nazwać córkę Maja. Dziewczynka od razu skradła serca swoich sławnych rodziców i stała się ich oczkiem w głowie. Zarówno Wersow jak i Friz chętnie dzielą się rozkosznymi kadrami z córeczką i cieszą się z każdej jej nowej umiejętności.

Para oprócz tego, że jest rodzicami, nie zaniedbuje również pracy zawodowej. Weronika Sowa w tym roku postanowiła skupić się na muzyce i wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową, która okazała się wielkim sukcesem, a bilety na jej koncerty rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Natomiast Karol znalazł się na liście FORBES 30 UNDER 30, co jest ogromnym wyróżnieniem. Po intensywnym czasie zakochani postanowili trochę wypocząć i kilka dni temu ogłosili, że wybierają się na rodzinne wakacje. Tym razem zdecydowali się, że w podróż zabiorą również rodzinkę Weroniki.

Rodzinne Wakacje 2024 – Ułamek naszych wspólnych chwil. Większość czasu skupiałam się na byciu tu i teraz, ciesząc się każdą chwilą, a dokumentowanie zeszło na drugi plan. W tym albumie zebrałam te małe momenty, które udało się uwiecznić, choć w rzeczywistości działo się znacznie więcej. Te wakacje były wyjątkowe także dlatego, że tata obchodził swoje 50. urodziny – kolejny piękny powód do świętowania! Każde zdjęcie przypomina o ciepłych wspomnieniach, śmiechu i beztroskich chwilach spędzonych razem - napisała Wersow.

Weronika i Karol postanowili podzielić się również rozkosznym nagraniem tylko we dwoje. Zakochani wstali na wschód słońca i uchwycili wyjątkowe chwile.

Chcę z tobą oglądać każdy wschód i zachód słońca - napisali pod nagraniem.

Fanom również nowe nagranie przypadło do gustu.

Słodko razem wyglądacie!!

Jesteście dla siebie stworzeni !! Wyglądacie razem tak ślicznie

Pamiątka na całe życie - zachwycają się fani.

A Wam jak się podoba? Mnie totalnie to urzekło!

