Weronika i Karol mają powody do świętowania! Oboje chętnie pokazują w mediach urywki z życia prywatnego, szczególnie odkąd zostali rodzicami. Mała Maja bez dwóch zdań skradła nie tylko ich serca, ale i serca internautów! Teraz z kolei Wersow zamieściła w sieci wymowne nagranie, dzieląc się swoim szczęściem.

Ostatnio w życiu Friza i Wersow dzieje się naprawdę sporo. Weronika dopiero co zakończyła swoją pierwszą trasę koncertową, a Karol realizuje kolejne projekty na YouTube. Oboje mają więc ręce pełne pracy i starają się wciąż wspinać po szczeblach kariery. Oprócz tego pochłania ich także opieka nad córeczką, która lada moment będzie świętować pierwsze urodziny!

Dumni rodzice chętnie pokazują, jak dziewczynka się rozwija, a ostatnio Frizowi udało się nawet nagrać jej pierwsze słowa! Teraz nadszedł czas na kolejne umiejętności, czym Weronika prędko pochwaliła się na Instagramie. Jak się okazało, Maja już sama chodzi! Influencerka nagrała, jak dziewczynka odważnie stawia krok za krokiem.

Co to za tuptuś? Chodź! (...) Pokaż, jak ty już pięknie chodzisz za rączkę!

Widać, że Wersow świetnie odnajduje się w roli mamy i bardzo ekscytuje ją każdy etap rozwoju córeczki. Ostatnio w rozmowie z Plejadą ta otworzyła się nt. macierzyństwa, wyznając: