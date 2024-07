2 z 7

Na czym zarabia Robert Lewandowski?

Kapitan reprezentacji Polski jest niezwykle popularny i bardzo lubiany. Dzięki czemu chętnie angażowany jest do wielu kampanii reklamowych znanych marek. Dochody z udziału w reklamach to drugie ważne źródło zarobku piłkarza. Roberta Lewandowskiego mogliśmy już zobaczyć w kampaniach takich firm, jak: Head&Shoulders, Coca Cola, Vistula, T-Mobile, Huawei i Gillett. Ile na tym zarobił? Według szacunków "Wprost", gwiazdor piłki nożnej za udział w reklamie inkasuje od 600 tys. do 2,5 mln zł. W podliczeniu daje to kwotę około 9,6 mln!