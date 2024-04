Wersow i Friz tworzą jedną z popularniejszych polskich par, jeśli mówić o influencerach. Karolowi udało się zbudować prawdziwe imperium, którym dziś sukcesywnie zarządza, dołączając do niego kolejne osoby. Nie jest tajemnicą, że zarabia on naprawdę spore pieniądze. A jak w tej kwestii radzi sobie jego ukochana? Już wszystko wiadomo!

Karola Wiśniewskiego i Weronikę Sowę zna dziś niemal cała młodzież i nie tylko. Choć jeszcze kilka lat temu to Friz triumfował w czołówce polskich twórców internetowych, dziś działa z ukochaną na równi. Nie jest tajemnicą, że YouTuber dorobił się niezłej fortuny, która zapewniłaby mu godne życie pozbawione pracy. On jednak nie chce z niej rezygnować i wciąż realizuje nowe projekty, a jak ostatnio przyznał, większość pieniędzy inwestuje w firmę.

Nie ukrywał jednak, że jego miesięczne zarobki wynoszą nawet około kilkaset tysięcy złotych. Są to zarobki pozyskane nie tylko z wyświetleń na YouTube, ale chociażby z współprac. Teraz temat dochodów został poruszony przez Wersow, która w najnowszym swoim filmiku postanowiła odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w Google pytania. Jedno z nich dotyczyło właśnie zarobków.

Choć większość twórców stara się nie poruszać takich tematów na forum, ona wprost przyznała, że w ciągu jednego dnia udaje jej się zarobić minimum 2 tysiące złotych! Dokładnie jak w przypadku Karola, jest to kwota zmienna i uzależniona zarówno od wyświetleń na kanale, jak i kampanii reklamowych. Warto jednak zaznaczyć, że tak duży twórca jak Weronika Sowa, nawet za pojedynczą reklamę na swoim profilu zgarnia pokaźną sumę.