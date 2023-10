Fani programów typu reality show często zastanawiają się, ile na udziale w nich mogą zarobić bohaterowie i bohaterki show. Niedawno pojawiły się doniesienia o kwotach, które otrzymuje Laluna. A na jakie stawki może liczyć Agnieszka Kotońska? Opowiedziała o tym przed naszą kamerą!

Widzowie mogli poznać Agnieszkę Kotońską między innymi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" czy "99 - gra o wszystko". Gwiazda nie ukrywa, że to właśnie udział w tych formatach przyniósł popularność. A jak wygląda kwestia zarobków?

W rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską, Agnieszka Kotońska zdradziła, jakie zarobki oferuje TTV uczestnikom swoich show. Jak się okazuje, nie można na nie narzekać!

- Wiadomo, że zarabiamy pieniądze. Nikt nie pójdzie w barterze czy za darmo do sklepu (...). To nie są kwoty z kosmosu, po prostu dostajemy wynagrodzenie za odcinek, tak, jakbyśmy chodzili do normalnej pracy - wyjaśniła Agnieszka Kotońska.