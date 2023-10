Robert Lewandowski to jeden z najpopularniejszych sportowców w całej Polsce, a jednocześnie wizytówka polskiej piłki nożnej. Fani piłkarza z pewnością wiedzą, że jego zarobki nie należą do najniższych, ale kwota, jaką według "Forbesa" otrzyma kapitan reprezentacji Polski za 2023 rok może przyprawić o zawrót głowy!

Tyle zarobi Robert Lewandowski w 2023 roku

Fani Roberta Lewandowskiego doskonale wiedzą, że piłkarz nie jest jedynie odnoszącym sukcesy sportowcem, ale także twarzą prężnie rozwijającej się i cenionej marki osobistej. Nie wszyscy jednak wiedzą, ile dokładnie zarabia piłkarz za swoje zmagania na boisku i inne działania. Na jaką kwotę zarobków w 2023 roku może liczyć Robert Lewandowski?

Magazyn "Forbes" opublikował ranking najlepiej zarabiających piłkarzy świata, w którym sportowcy plasują się na poszczególnych miejscach właśnie ze względu na ich dochody. W tym zestawieniu Robert Lewandowski zdecydowanie nie ma na co narzekać - piłkarz zajmuje bowiem 11. miejsce, w gronie takich sportowców jak Cristiano Ronaldo, który otwiera zastawienie, czy Lionel Messi i Neymar.

Na jaką łączną kwotę zarobków za 2023 rok może liczyć Robert Lewandowski? Jak podaje "Forbes", suma ta ma oscylować w okolicach aż 34 milionów dolarów, czyli w przeliczeniu na złotówki, nieco ponad 144 milionów złotych!

Co ciekawe, sportowiec, który wyprzedził Roberta Lewandowskiego w zestawieniu - Harry Kane - zarobi szacunkowo "tylko" o 2 miliony dolarów więcej. Czy to oznacza, że już wkrótce to właśnie Polak zamknie pierwszą dziesiątkę rankingu?

Jak wiadomo, całościowe zarobki Roberta Lewandowskiego nie składają się jedynie z kontraktu zapewnianego przez klub piłkarski, ale w ich w skład wchodzą również między innymi kontrakty reklamowe. Nie dziwi również, że Robert Lewandowski zarabia na Instagramie. Dla porównania, w ubiegłym roku na konto kapitana reprezentacji Polski miała wpłynąć nieco niższa suma, niż ta przewidywana teraz - chodziło o kwotę 23 milionów złotych.

Myślicie, że Robert Lewandowski faktycznie może liczyć na tak wysokie zarobki?

