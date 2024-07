Anna i Robert Lewandowscy na Mazurach

1 z 10

Anna i Robert Lewandowscy na wakacjach na Mazurach

Anna i Robert Lewandowscy wypoczywają na Mazurach i korzystają z roszkoszy polskiego lata. Po powrocie z wakacji w słonecznej Grecji, małżonkowie wybrali się nad przepiękne polskie jeziora. Paparazzi spotkali ich właśnie na pomoście! Na zdjęciach widać, że Ania i Robert nagrywają filmik na Instagrama trenerki. (Polecamy: Dzielony trening góra i dół: dzięki niemu wzmocnisz mięśnie i zwiększysz siłę)

Najpierw Robert przynosi deskę SUP do pływania, a później filmuje telefonem trening Ani na niej. Taki mąż to skarb! Wspiera żonę na każdym roku. Zobaczcie zdjęcia!

Zobacz też: Ania Lewandowska zdradziła przez przypadek swój duży sekret. Na zdjęciach widać to dokładnie! Zobaczcie!