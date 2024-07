Jakie są zarobki Roberta Lewandowskiego? To pytanie nurtuje wielu. Odpowiadamy - za udział w reklamach, Robert Lewandowski może liczyć na naprawdę atrakcyjne wynagrodzenie. Najpopularniejszy polski piłkarz nie tylko świetnie sprawdza się na boisku, ale również w reklamach. Robert i jego żona Anna są bardzo lubiani, dzięki czemu firmy chętnie zatrudniają ich do promowania swoich produktów i usług.

Ile Robert Lewandowski zarabia na reklamach?

Odpowiedź jest bardzo prosta - naprawdę dużo! Obecnie piłkarz bierze udział w kampanii reklamowej sieci telefonii komórkowej T-Mobile, w której występuje razem z aktorem Tomaszem Kotem. Wcześniej brał udział w reklamach m.in. takich marek, jak Huawei, Vistula, Head & Shoulders, Coca-Cola, a także w kampaniach społecznych Narodowego Centrum Krwi i organizacji UNICEF. Współpracuje również z Lotosem oraz firmą Nike. Mimo tego, że Robert Lewandowski nie skupia się na jednej marce, co uczyniło, by go jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku reklamowym, to wciąż może liczyć na oszałamiające kwoty za udział w reklamach. Jakie dokładnie?

Od 700 tys. zł do 2,5 mln zł. To zależy od skali, na jaką marka chce go wykorzystywać w kampanii, a także od wielkości i pozycji samej marki - zdradził Grzegorz Kita, prezes agencji Sport Management Polska w rozmowie z magazynem "Press".

Jedno jest pewne, wizerunek Roberta Lewandowskiego po Euro 2016 może stać się jeszcze cenniejszy! Będziemy trzymać za to kciuki!

