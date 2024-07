Maja i Krzysztof Rutkowscy postanowili połączyć dwie uroczystości rodzinne i poza odnowieniem przysięgi małżeńskiej zorganizowali komunię świętą swojego syna Juniora. Rutkowscy nie oszczędzają na rodzinnych imprezach i tak było również tym razem. Zaproszeni goście stanęli na wysokości zadania i podarowali Juniorowi luksusowe prezenty. Zobaczcie sami!

Wyczerpujący weekend już za rodziną Rutkowskich. Maja i Krzysztof Rutkowscy zdecydowali się na odnowienie przysięgi małżeńskiej, a następnie świętowali pierwszą komunię świętą syna. To był weekend pełen wrażeń, a fani nie mogą uwierzyć, jakie prezenty otrzymał Krzyś Junior Rutkowski. Niektórzy nie zarabiają tyle rocznie! Rutkowscy znani są z tego, że organizują imprezy na najwyższym poziomie i nie zważają na koszty.

Jak donosi Fakt.pl, Rutkowscy na pierwszą komunię świętą syna wydali 400 000 złotych. Dodatkowo Rutkowski "Junior" otrzymał dwa samochody, a jeden z nich jest wart około 200 000 złotych, drugi 37 000 złotych!

Dla niego to było spełnienie marzeń. Dostał też złotą blachę Rutkowski patrol i kolekcję złotych monet. Ale dla niego każdy prezent jest piękny, bez względu na to, czy jest to Biblia, czy jest to auto

- wyznał Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Faktem.