Ile zarabia Robert Lewandowski? Dostaje w Bayernie najwyższą pensję, ta kwota może porazić

Robert Lewandowski ma powody do radości. Najlepszy polski piłkarz wynegocjował właśnie nowy kontrakt ze swoim klubem - Bayernem Monachium, a w nim ogromną podwyżkę! Zarobi 5 mln euro rocznie więcej niż do tej pory. Umowa z polskim piłkarzem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku. Ale to nie wszystko. Jak informują media, Robert Lewandowski chciał też wzmocnienia zespołu mistrza Niemiec i tak się stało. Czy teraz spełni się jedno z jego największych sportowych marzeń? Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy pokazali zdjęcia ze ślubu przyjaciół. Trenerka przyćmiła pannę młodą? Ile zarabia Robert Lewandowski Robert Lewandowski do tej pory zarabiał w Bayernie 15 mln euro rocznie. Jak podaje "Super Express", ta ogromna kwota zostanie teraz powiększona o 5 mln euro, co daje okrągłą sumkę - 20 milionów. W przeliczeniu na złotówki to - według bieżącego kursu - dokładnie 87 235 246 zł! Kwota wprost niewyobrażalna. By jednak ją trochę przybliżyć, przeliczmy... 87 mln rocznie to 7 mln 250 tys. miesięcznie, 1 mln 673 tys. tygodniowo i 238 tys. dziennie. Tak, niemal 240 tys. złotych! Czyli kwota, za którą można kupić nieduże mieszkanie. W jeden dzień! Ale idźmy dalej. To oznacza, że Robert - nawet jak śpi - zarabia w godzinę 10 tys. zł. Według oficjalnych danych średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw to dziś nieco ponad 5 tys. zł. Tyle statystyczny pracujący Polak zarabia przez miesiąc. Robertowi zajmuje to... pół godziny. Ale według klubu zasłużył na to w pełni. Od dołączenia do Bayernu Lewandowski zagrał 96 procent meczów zespołu. To uświadomiło mi, że on nie zarabia wystarczająco dużo, zwłaszcza gdy patrzy się na jego statystyki. Piłkarz z takimi osiągnięciami powinien zarabiać więcej niż ktoś, kto gra w połowie spotkań - mówił,...