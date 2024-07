Cara Delevingne, jak większość modelek, na co dzień odpuszcza sobie z tworzeniem wyszukanych fryzur, czy makijaży. Rozumiemy, że to przez zmęczenie ciągłymi stylizacjami na pokazach... Ostatnio jednak, Cara pokazała, że przed pracą w ogóle nie chce jej się o siebie zadbać...

W drodze na London Fashion Week została przyłapana przez fotografów całkiem potargana, Jej look, prezentowany na modowych zdjęciach, czy wybiegach znacznie różni się od tego, jaka modelka jest na co dzień. No cóż... Ale figurę zawsze ma doskonałą!