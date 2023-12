To już koniec dotychczasowej formy Telewizji Polskiej. Wielkie zmiany rozpoczęły się w środę, 20 grudnia. Przerwano nadawanie sygnału TVP Info. Widzowie nie zobaczyli programów informacyjnych oraz publicystycznych. Natomiast w siedzibie mediów publicznych na Woronicza doszło do protestów. W czwartek na antenie pojawiła się nowa odsłona „Wiadomości” o nazwie „19:30”. Wszelkie twarze mocno kojarzone z nadawcą – od Samuela Pereiry po Magdalenę Ogórek – zniknęły. Jedna z gwiazd TVP postanowiła przenieść program do innej stacji. Jak (nie)wyszło?

Michał Rachoń przeniósł format z TVP

W trakcie rewolucji w mediach publicznych już ruszyła fala zwolnień w „Wiadomościach” TVP i nie tylko. Widzowie nie zobaczą wielu znanych twarzy, które dotychczas występowały w Telewizji Polskiej. Jak na razie zmiany dotykają przede wszystkim informacyjne i publicystyczne formaty. Wciąż nie wiadomo, czy powody do obaw o swoją pracę mają prezenterzy rozrywkowych produkcji. W odpowiedzi na te wydarzenia gwiazdy TVP pojawiły się w TV Republika.

Okazuje się, że na dłużej ze stacją postanowił się związać dobrze znany członek ekipy TVP Info, Michał Rachoń. Dziennikarz, który poprowadził debatę przed wyborami parlamentarnymi, ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w TV Republika pojawi się jego program.

No to co, za chwilę ''#Jedziemy'' na antenie Telewizji Republika. Proszę szukać Telewizji Republika na państwa telewizorach w sieciach kablowych, a także w serwisie YouTube. Jesteś od 7:35 w programie ''#Jedziemy'' na antenie Telewizji Republika. Już teraz zapraszam – powiedział Michał Rachoń w nagraniu opublikowanym na X.

Przypominamy, że dziennikarz pracował w TV Republika w latach 2013-2016, do czego sam nawiązał. Od dawna jest związany z prawicowymi mediami. Zajmował się przede wszystkimi prowadzeniem programów publicystycznych.

Zawsze mówiłem, że jestem zawodnikiem wypożyczonym do innego klubu, więc cieszę się, że mogę wrócić na macierzyste boisko – przekazał.

Natomiast w rozmowie z Press na temat tego transferu prezes Telewizji Republika stwierdził, że Michał Rachoń „zostanie tak długo, jak długo reżim Tuska będzie okupował TVP”. Program dziennikarza TVP Info wypadł jednak dość słabo. Z powodów problemów technicznych wpadka goniła wpadkę. Wreszcie Rachoń nie wytrzymał.

W pewnym momencie prezenter zaczął wymachiwać palcem, by w reżyserce puszczono odpowiedni materiał na antenie. Przypominamy, że gwiazdy TVP uciekły do innej stacji, by komentować to, co dzieje się na Woronicza.