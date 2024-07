Czapki beanie są teraz wyjątkowo modne. Gwiazdą, która "rozkręciła" tę modę jest między innymi Cara Delevingne. Słynie ona z zamiłowania do czapeki, nosi je do najróżniejszych stylizacji. Teraz podczas wypoczynku na Barbadosie zakłada je nawet na plażę...

Trzeba przyznać, że w bikini, krótkich dżinsowych spodenkach i czapce wygląda osobliwie. I choć nie kwestionujemy tego stylu... to mamy obawy co do jego wygody. Na Barbadosie jest na tyle gorąco by chodzić w bikini, więc chyba w czapce musi być trochę za ciepło... Ale czego się nie robi dla "dobrego" outfitu.

