Już niebawem Polki i Polacy poznają kandydata lub kandydatkę, który w tym roku będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji. Tuż przed ogłoszeniem wyboru jury doszło jednak do zaskakującej wpadki - TVP przypadkowo podało nazwisko osoby, która poleci na międzynarodowy konkurs piosenki! Jak do tego doszło? Sprawdźcie szczegóły.

Eurowizja 2024: Przypadkowo podano nazwisko reprezentanta Polski

Jak co roku, przed ogłoszeniem, kto będzie reprezentował Polskę podczas Eurowizji, emocje sięgają niemal zenitu. Nie jest tajemnicą, że tegoroczną faworytką wielu jest Justyna Steczkowska, jednak sporym poparciem cieszy się także Luna. Która z nich pojedzie do Malmö? To okaże się już w poniedziałek, 19 lutego.

Tymczasem już dzień wcześniej, w niedzielę 18 lutego, doszło do niemałej wpadki: na YouTube Telewizji Polskiej znalazł się film, w którym widoczny był podkład muzyczny, czyli piosenka Luny "The Tower"! Czy taka decyzja była przemyślana, a może to jedynie sugestia, która nie okaże się prawdziwa? O tym fani przekonają się już niebawem.

Nie jest tajemnicą, że dla wielu fanów niekwestionowaną faworytką do najbardziej znanego konkursu piosenki jest Justyna Steczkowska - do naszej redakcji jakiś czas temu wpłynął nawet list, w którym fanka Steczkowskiej wprost wyrażała nadzieję, że to właśnie ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2024!

Od razu pomyślałam - Justyna Steczkowska to talent, klasa i ogromne doświadczenie, które na pewno przyniesie nam rewelacyjny rezultat na Eurowizji! Jednak teraz naprawdę się martwię, że nie dadzą jej tej szansy... - pisała nam rozżalona pani Magdalena.

Nie da się jednak ukryć, że również utwór zaproponowany przez Lunę zyskał szerokie grono zwolenników. Pod klipem do piosenki "The Tower" na YouTube można znaleźć wiele przychylnych komentarzy.

Teledysk mi się bardzo podoba, jest na wysokim poziomie i naprawdę można go spokojnie porównać do zagranicznych teledysków, jest ciekawy, i czekasz co będzie sekunda po sekundzie. Piosenka tak samo świetna, fajny rytm i super tekst. Tym razem zdecydowanie na tak!

Pomijając kwestie Eurowizyjne (oczywiście kibicuję!) to ten utwór jest po prostu przepiękny! Ma wspaniały vibe i na pewno ze mną zostanie

Bardzo przyjemny i dobrze wyprodukowany utwór. Naprawdę podoba mi się tekst i instrumental, w szczególności zwolnienie przed ostatnim refrenem.

A Wy, jak obstawiacie? Zaskoczyła Was wpadka na kanale TVP na YouTube?

