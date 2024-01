Parę tygodni temu okazało się, że Maciej Orłoś wraca do Telewizji Polskiej, gdzie będzie prowadził "Teleexpress". Prezenter telewizyjny w przeszłości był już związany ze stacją. W latach 1991-2016 również można było zobaczyć go na ekranach telewizorów w stacji TVP.

Maciej Orłoś na swoim kanale na YouTube parę lat temu wstawił ciekawe nagranie, w którym opowiada o swoich wpadkach na wizji.

Wiadome jest, że, wpadki zdarzają się wszędzie i każdemu. Jak dobrze zauważył Orłoś, w programie emitowanym na żywo wpadki są nieuniknione, bo jesteśmy tylko ludźmi. Dziennikarz opowiedział o sytuacjach, które zapadły mu w pamięci. Jak podkreślił najczęściej zdarzały się pomyłki w datach, lub nazwiskach.

Kilka razy pomyliłem się w datach, czyli np. był wtorek, a powiedziałem widzom, że jest czwartek. Albo był maj, a ja się przywitałem w czerwcu. Oczywiście sam tego nie słysząc. Dopiero później po emisji programu koledzy podchodzili do mnie i mówili ze zdziwieniem: 'No co Ty zwariowałeś? Nie wiesz jaka jest data?'

- opowiedział Maciej Orłoś.