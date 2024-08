Podczas czwartego dnia festiwalu Top of The Top Sopot Festval w TVN podczas koncertu "Legendy Muzyki Polskiej" zaśpiewał Andrzej Dąbrowski. Tuż po występie zwrócił się do publiczności i zaliczył uroczą wpadkę.

Reklama

Urocza wpadka Andrzeja Dąbrowskiego w Sopocie

Podczas ostatniego dnia festiwalu w Sopocie odbędą się aż trzy koncerty: "Legendy Muzyki Polskiej", "30-lecie płyty "Sen" Edyty Bartosiewicz" oraz "Legendy Polskiego Hip-Hopu". Tego dnia każdy znajdzie coś dla siebie, a podczas koncertów nie brakuje wzruszeń. Swoim magicznym głosem publiczność oczarowała m. in. Alicja Majewska, ale także Andrzej Dąbrowski, który zaśpiewał niezapomniane "Do zakochania jeden krok". Wzruszony tym, jak odebrała go publiczność, powiedział:

Bardzo się cieszę, że piosenka z XIX yyyy z XX wieku dotrwała do dzisiaj i jeszcze się państwu podoba.

fot. Mieszko Piętka/AKPA

Fani są wzruszeni jego występem podczas koncertu w trakcie Top of the Top Sopot Festivalu:

Pan Andrzej Dąbrowski...cudowny, ciepły głos

fot. Mieszko Piętka/AKPA

Poruszający koncert "Legend Muzyki Polskiej" podczas Top of the Top Sopot Festival w Sopocie wzruszył wielu internautów, którzy nie szczędzili miłych słów artystom w komentarzach:

Pani Alicja Majewska wciąż piękny młody głos. Cudowny występ

Pan Korcz przemiły, przesympatyczny, ciepły człowiek i wielki kompozytor.

Jestem oczarowana, aż łezka się w oku kręci. Zapowiada się wspaniały wieczór.

No nareszcie koncert z klasą. I trzeba było trzy dni pocierpieć, by na koniec taki piękny koncert dostać.

Oglądacie ostatni dzień festiwalu w Sopocie?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Produkcja przygotowała wielką niespodziankę dla Agnieszki Chylińskiej. Tego nie miał żaden artysta