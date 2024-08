Już niedługo na świecie pojawi się pierwsza pociecha Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony". Uczestniczka show przeprowadziła się już do ukochanego i postanowiła zorganizować live'a dla swoich obserwujących. W pewnym momencie w tle pojawił się jej syn, który postanowił ujawnić imię jej nienarodzonej jeszcze córeczki.

Wpadka Doroty z "Rolnika" podczas live'a

Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego hitu TVP nie kryją swojego szczęścia. Zaledwie miesiąc temu para zamieszkała razem, a już niebawem na świecie pojawi się ich pierwsza wspólna pociecha. Ostatnio Dorota z "Rolnika" pokazała, jak jej syn pracuje na gospodarstwie u Waldemara i wygląda na to, że również on zdążył się już zadomowić w nowym miejscu. Para chętnie pokazuje, co u nich słychać, ale niektóre prywatne kwestie starają się pozostawić w tajemnicy. Syn Doroty miał jednak inne plany i podczas transmisji na żywo wyjawił sekret swojej mamy.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Waldemar z "Rolnik szuka żony" dość regularnie organizuje live'y i Q&A na swoim Instagramie. Nieco rzadziej robi to jego ukochana Dorota, ale po przeprowadzce na gospodarstwo postanowiła zrobić wyjątek i chciała porozmawiać ze swoimi fanami. W tle bawił się jej syn Mateusz, który nagle wyjawił imię córeczki Doroty i Waldemara. Uczestniczka show nie potwierdziła jednak, czy syn wyjawił prawidłowe imię, ale zaraz po tym zakończyła transmisje.

Wiktoria będzie imię dla dziecka — powiedział syn Doroty.

Nie wiem, kochanie — odpowiedziała Dorota.

Mówiłaś, że wiesz — odpowiedział.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Dorota ponownie połączyła się na live tłumacząc, że ma problemy z zasięgiem. Uczestniczka show chętnie odpowiadała na pytania internautów odnośnie ciąży, przeprowadzki i jej relacji z Waldemarem. Ukochana rolnika została zapytana również o to, czy byli zgodni co do imienia córeczki.

Każdemu podobało się troszkę co innego, ale znaleźliśmy co dla nas obojga jest okej — dodała Dorota.

A wy śledzicie losy uczestników "Rolnik szuka żony"?

