Anna Lewandowska co jakiś czas pojawia się na salonach. Zazwyczaj są to pokazy mody. Teraz jednak wybrała się na bal Mistrzów Sportu. To oczywiste, w końcu jest żoną znanego piłkarza. Trzeba przyznać, że wyglądała cudownie.

Reklama

Inne świetne looki gwiazd

Miała na sobie prostą białą, długą suknię, a na nią narzuconą ramoneskę. To modne, eklektyczne połączenie sprawiło, że wyglądała nietuzinkowo i bardzo młodo! Look uzupełniła czarnymi sandałkami, błyszczącym puzderkiem i błyszczącymi kolczykami. Było na prawdę stylowo. Nas zachwyciła też jej fryzura z warkoczem typu kłos. Brawo!

Reklama

Zobaczcie też więcej zdjęć: