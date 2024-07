Ada Fijał znana jest z uwielbienia do stylu retro. Kiedyś jej stylizacje były nico bardziej ciężkie, przez co zdarzało jej się wyglądać na przestylizowaną. Teraz, od dłuższego już czasu, Ada łączy elementy kojarzone z minionymi dekadami w modzie, z tymi bardziej nowoczesnymi.

Tym razem, podczas premiery filmu AmbaSSada cały jej look przypominał styl lat powojennych. Krój żakietu, spodnie typu palazzo i cienki golfik świetnie wpisują się w wizję elegancji, ale i nonszalancji tamtych lat. Bardzo dobrze, że Ada wybrała do tego współczesną fryzurę i makijaż. Jesteśmy pod dużym wrażeniem tego looku. Zwłaszcza, że wzór w kratę to nadal wielki hit!

