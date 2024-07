Lekcja jazdy konnej z instruktorem Piotrem Kraśko

Piotr Kraśko, prowadzący DDTVN, dołącza do licytacji WOŚP.

Lekcja odbyłaby się w Stadninie Koni Ferensteinów w Gałkowie na Mazurach. Zapewniamy dowolnego konia do wyboru dla zwycięzcy licytacji, to może być koń idealny dla osoby, dla której byłaby to pierwsza lekcja w życiu, albo koń sportowy dla kogoś kto już jeździ i chciałby np. doskonalić swoje umiejętności w skokach przez przeszkody. Jedyne co należy zabrać ze sobą na lekcje to bryczesy i buty do jazdy konnej, choć z tym drugim bylibyśmy też w stanie pomóc. Mogę pożyczyć swoje:) Termin dostosujemy do oczekiwać zwycięzcy, ale na pewno najlepiej będzie jeśli zrobi się trochę cieplej i będzie można jeździć na dworze. Lekcja będzie trwała dwie godziny.