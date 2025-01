Maciej Musiał podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozamiatał. Aktor zorganizował akcję, która miała na celu posprzątanie domu, lub mieszkania osoby, która zaproponuje największą kwotę. Już od samego początku było gorąco, ale takich efektów, jakie udało się uzyskać Maćkowi, chyba nikt się nie mógł spodziewać.

Reklama

Maciej Musiał nagle zaapelował

Tegoroczna 33. Orkiestra Świątecznej Pomocy zachęciła wielu artystów do pomocy nie tylko poprzez wpłacanie pieniędzy, ale również poprzez organizowanie licytacji. Maciej Musiał zdecydowanie stanął na czele tabeli najciekawszych pomysłów, przy tym zgromadzając dla WOŚP kwotę 136000,00 zł.

Aukcja sprzątania mieszkania oficjalnie została zakończona. To jest efekt i przerósł on moje najśmielsze oczekiwania - poinformował poprzez social media Maciej Musiał.

Aktor podziękował za duże zaangażowanie i rozpowszechnianie aukcji w sieci. Wyznał, że to właśnie kreatywne zaangażowanie zarówno ludzi z show-biznesu, jak i fanów Maćka pomogło w uzyskaniu tak dużej kwoty na szczyny cel. Okazuje się, że fani poprosili aktora o to, aby z wydarzenia zrobić nagranie. Musiał zdradził, że nie jest to zależne od niego, tylko od osoby, która wylicytowała sprzątanie.

Jestem mega ciekawy, kto to jest - dodał aktor.

Maciej Musiał opowiedział o kulisach przygotowania oferty sprzątania na WOŚP

Z pozoru skromnie wyglądające nagranie, które zapowiadało licytację Macieja Musiała na WOŚP, nie było łatwe do zorganizowania. Co się okazuje po tym, jak Kalwi & Remi zaproponowali, że mogą zagrać swój największy hit "Exlosion" podczas sprzątania Macieja, aktor pojechał do Poznania (mieszkają tam Kalwi & Remi) i zorganizował nie tylko odkurzacz, ale także mieszkanie, gdzie można było nagrać zapowiedź.

Pamiętam, jak dowiedziałem się, że jesteście chętni, żeby wziąć udział w akcji. Zabukowałem bilet do Poznania, bo stamtąd jesteście. Szukałem w Poznaniu odkurzacza, miotły, mieszkania, w którym możemy to nagrać, więc to była super przygoda - zdradził Maciej Musiał.

Na zakończenie aktor wyjawił, że wydaje mu się, że najważniejsze, co ludzie mogą dla siebie robić w internecie dzisiaj, to "depolaryzować". Szukanie punktów wspólnych, to niezwykle ważna sprawa.

Reklama

Zobacz także: To dlatego Dominika Ostałowska odchodzi z "M jak miłość". "Zrobiła bilans zysków i strat"