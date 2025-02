Anna i Robert Lewandowscy – podobnie jak wiele innych gwiazd – po raz kolejny wsparli fundację Jerzego Owsiaka. Słynne małżeństwo, które od kilku lat prowadzi życie w Hiszpanii, założyło dwie aukcje charytatywne. Anna Lewandowska zaproponowała miejsce na swoim słynnym obozie treningowym Camp by Annn, który odbędzie się w maju br. Natomiast ukochany bizneswoman zaoferował aż dwa bilety na mecz FC Barcelony, a także udział w treningu klubu ze stolicy Katalonii. Nic dziwnego, że fani rzucili się do licytowania. Aukcja Lewego w ramach 33. finału WOŚP właśnie się zakończyła. Fan, który wygrał, zapłacił fortunę.

Fan zapłacił ponad 200 tys. zł za mecz FC Barcelony i trening z Robertem Lewandowskim w ramach WOŚP

Robert Lewandowski po raz kolejny włączył się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiając na licytację wyjątkowe doświadczenie dla fana piłki nożnej. Zwycięzca aukcji otrzymał możliwość obejrzenia meczu FC Barcelony na żywo oraz uczestnictwa w treningu zespołu dzień po spotkaniu.

Licytacja wzbudziła ogromne zainteresowanie, a kwota rosła z dnia na dzień. Ostatecznie zwycięzca aukcji zapłacił aż 272 tys. zł, co czyni ją jedną z najdroższych licytacji tegorocznego finału WOŚP.

Koniec aukcji Anny Lewandowskiej w ramach WOŚP. Miejsce na obozie treningowym poszło za ponad 30 tys. zł

W ramach 33. finału WOŚP Anna Lewandowska przekazała na licytację unikalną możliwość uczestnictwa w jej majowym obozie treningowym "Camp by Ann", który odbędzie się w Dojo Stara Wieś. To wyjątkowa okazja dla miłośników zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, by trenować pod okiem jednej z najbardziej cenionych trenerek w Polsce.

Aukcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a licytacja zakończyła się na imponującej kwocie, przekraczającej 33 tys. zł. Cała suma zostanie przeznaczona na wsparcie tegorocznej zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rekordowe aukcje na WOŚP 2025

Nie tylko Lewandowscy sporo dołożyli na cel charytatywny. Niedawno informowaliśmy, że Maciej Musiał zebrał fortunę na WOŚP. Aktor zaproponował, że wysprząta dom zwycięzcy licytacji w rytm utworu „Explosion”. Niektóre aukcje cieszyły się szczególną popularnością wśród internautów. Wśród nich należy wymienić także golf w Hiszpanii z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Ten weekendowy wypad do ciepłego i słonecznego kraju wciąż można wylicytować, ale trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni. Obecnie stawka przekracza już 329 tys. zł. Nadal licytować mogą także fani Dawida Podsiadły, który zaproponował wspólne oglądanie filmów w kameralnej sali kinowej, która pomieści ponad 40 osób. Wokalista jak dotąd zebrał ponad 71 tys. zł.

Nowy rekord WOŚP

Podczas 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 26 stycznia 2025 roku, zadeklarowana kwota zebrana na koniec dnia wyniosła 178 531 625 zł. Jest to kwota wyższa niż w poprzednim roku, kiedy to zadeklarowano 175 426 813 zł.

