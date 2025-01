Katarzyna Cichopek, znana polska aktorka i prezenterka, od lat angażuje się w działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku wspólnie z partnerem, Maciejem Kurzajewskim, wspierali finał WOŚP, m.in. poprzez udział w aukcjach charytatywnych oraz promowanie inicjatyw fundacji, ale po ogromnej fali krytyki w tym roku gwiazda Polsatu zdecydowała się na dyskretniejszą formę wparcia tej wyjątkowej akcji i pochwaliła się zdjęciem w mediach społecznościowych. To ważny i potrzebny gest!

Za nami 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i znów fundacja Jurka Owsiaka uzbierała rekordową sumę, która w tym roku ma zostać przeznaczona na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Tuż przed północą ogłoszono, że podczas finału 26 stycznia 2025 roku, udało się zebrać rekordową kwotę 178 531 625 złotych. To aż o trzy miliony więcej niż w ubiegłym roku, a ostateczna kwota jeszcze nie została podana, bo licytacje niektórych aukcji nadal trwają. Przez wiele lat Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierała Katarzyna Cichopek.

Gwiazda "M jak miłość" w 2016 roku podkreślała, że: "to jest genialna impreza", w kolejnych latach aktywnie wspierała WOŚP, a nawet pojawiała się w studiu podczas wielkich finałów. Po tym, jak w Polsce zmieniła się władza i Telewizja Polska nie mogła już oficjalnie mówić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, wtedy Katarzyna Cichopek nie udzielała się już publicznie w ramach akcji. W ubiegłym roku wróciła i razem z Maciejem Kurzajewskim promowali jedną z form wsparcie WOŚP.

Kochani! Kto z was chciałby w tym roku zagrać razem z WOŚP? My mamy na to świetny sposób, w tym roku wspieramy 32. Finał przez Serduszko NFT! Już teraz możesz przekazać darowiznę, wybierając jedno lub więcej kolorowych serduszek w formie cyfrowych NFT! To innowacyjny sposób otwierający przed tobą zupełnie nowe możliwości pomocy! (...) Nie czekaj, pomóż teraz!

pisała Katarzyna Cichopek w 2024 roku