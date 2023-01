31. finał WOŚP! Oto najpopularniejsze aukcje z udziałem gwiazd: Kolacja z Linette, obóz z Lewandowską... 

Telewizja Polska przez całą niedzielę unikała tematu WOŚP. W głównym wydaniu "Wiadomości" tematowi poświęcono tylko 16 sekund, suchym zdaniem wspominając temat zbiórki pieniędzy. W TVP Info podobnie omijano niezręczny temat. W programie "Minęła 20" prowadzący spóźnienie swoich gości do studia chciał wytłumaczyć śnieżycą i ślizgawicą na drodze. Wtedy w słowo wszedł mu Bartosz Węglarczyk, który wyjaśnił, że spóźnił się z powodu tłumów na ulicach, które to tłumy zmierzają na finał WOŚP. Jak to wyglądało? Węglarczyk wspomniał o WOŚP w TVP Info - Mamy problemy, bo mało śniegu w Warszawie spadło, ale jak to po opadach bywa w Warszawie jest ślizgawica. I tworzą się gigantyczne korki. - Ja jechałem przez centrum 50 minut, ponieważ nieprawdopodobna liczba ludzi idzie pod Pałac Kultury na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Przecież to nie jest dlatego, że jest ślisko, tylko dlatego że jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Tak przy okazji - dodał prowadzący. Niezręczny temat;) @bweglarczyk #WOŚP2017 #wośp pic.twitter.com/EPXL3kxSM8 — Tomasz (@tomaszipomysl) January 15, 2017 Telewizja do tego stopnia nie chciała wspominać o finale WOŚP, że w jednym z materiałów "Wiadomości zapisklowała serduszko na kurtce jednego z rozmówców. Głównym patronem 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była stacja TVN. Do tej pory zebrano ponad 62 miliony złotych. Zobacz także: Dzień z Tuskiem za 60 tys! Kolacja z Lewandowskim, pokaz YSL z Rubik. Zobacz najdroższe aukcje WOŚP! Bartosz Węglarczyk jest teraz dziennikarzem Onet.pl. 15 stycznia odbył się 25. finał WOŚP. Bez pomocy TVP udało się zebrać rekordową liczbę ponad 62 milionów złotych. I ta liczba nadal rośnie. Edipresse razem z portalem...