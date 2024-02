Omenaa Mensah i Rafał Brzoska mają powody do świętowania i to nie byle jakie! Małżonkowie dumnie obwieścili, że ich aukcja na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pobiła kolejny rekord! Szczęśliwiec, któremu udało się przebić wszystkich, spędzi naprawdę wyjątkowy czas.

Chociaż wielki finał WOŚP już za nami, w sieci wciąż co jakiś czas pojawiają się informacje na temat chociażby aukcji, w których można było brać udział. Wiele gwiazd zdecydowało się przeznaczyć na licytację coś od siebie, zatem chętni mieli naprawdę w czym wybierać. Również Omenaa Mensah i Rafał Brzoska po raz kolejny przyłączyli się do akcji.

Małżonkowie od lat tworzą jedną z najprężniej działających par w rodzimym show-biznesie w obszarze działalności charytatywnej. On prowadzi fundację wspomagającą utalentowaną młodzież na drodze edukacji, a ona realizuje projekty z myślą głównie o dzieciach z Afryki. Co ciekawe, w listopadzie ubiegłego roku Omenaa Mensah i Rafał Brzoskazostali zostali odznaczeni przez prezydenta!

Małżonkowie od lat wspierają również Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a tym razem na licytację przeznaczyli wspólne spędzenie z nimi weekendu w hiszpańskiej Marbelli, "z trenerem golfa światowej klasy, z pysznym hiszpańskim winem i z pysznymi hiszpańskimi kolacyjkami". Teraz małżonkowie dumnie ogłosili, że licytacja zakończyła się na imponującej kwocie 381 300 złotych!

