1 z 12

Już w najbliższą niedzielę 15 stycznia 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Tradycyjnie, tuż przed nim ruszyły aukcje z rzeczami od serca ofiarowanymi przez nasze wielkie gwiazdy. W tym roku kilka z nich oddało swoje rzeczy na licytacje razem z portalem Polki.pl. I są to same perełki! Anita Kręglicka ofiarowała buty marki Badura własnego projektu, a Sabrina Pilewicz jedną ze swoich słynnych torebek - ze specjalnym liścikiem! Marka Marlu podarowała bordową kreację Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Ale to nie wszystko. Dla dumnych rodziców nie lada gratka. Można wylicytować dla WOŚP zdjęcie dziecka na okładce magazynu "Mamo, To Ja".

Pomyślałyśmy, że to będzie wspaniały prezent na Dzień Dziecka, pamiątka na całe życie i jednocześnie pomoc dla dzieci, które ratuje WOŚP - tłumaczy Ola Sokalska, pomysłodawczyni akcji, redaktorka „Mamo, To Ja”.

Ale inne gwiazdy też się postarały. Kinga Rusin, by wspomóc inicjatywę Jurka Owsiaka, oddała sukienkę projektu Paprocki&Brzozowski, w której - jak sama pisze - czuła się tak piękna jak księżniczka. Magda Gessler kolację w swoim towarzystwie w restauracji "U Fukiera", a Mateusz Gessler sam przyjedzie i zrobi kolację w domu zwycięzcy aukcji. Popek zaprosza dwie osoba na plan swojego teledysku, a Maffashion również oddaje sukienkę od P&B i spotkanie na miłej kolacji.

Co jeszcze? Sprawdźcie w naszej galerii. Ceny wywoławcze jeszcze dość przystępne!

Zobacz także: Dzień z Tuskiem w Brukseli, lot z Biedroniem, słynne zdjęcie Dudy! Co gwiazdy dały na aukcje WOŚP?