Magdalena Różczka przekazała na aukcję srebrny klucz, którego wartość to aż 25 tysięcy złotych.

"Dołącz do licytacji największego klucza do szczęścia, jaki możesz sobie wyobrazić. To jedyny taki egzemplarz, wykonany ręcznie przez jubilerów z firmy SAVICKI. Wartość rynkowa klucza ze srebra, ważącego 1,04 kg, to aż 25 000 złotych. Wręczy Ci go sama Magdalena Różczka, z którą będziesz mógł się spotkać na planie jej najnowszego filmu lub osobiście dostarczy przedmiot do Twojego domu", czytamy na Allegro.