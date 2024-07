Kuba Wojewódzki gratuluje Tomaszowi Lisowi - Hieny Roku! Wojewódzki znowu nie odpuścił prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Stwierdził, że skoro Hienę otrzymuje się za pomyłkę o Dudzie, to hien jest więcej w społeczeństwie. A co dokładnie napisał Wojewódzki w tygodniku "Polityka"?

Wielki sukces Tomasza Lisa. Stowarzyszenie Dziennikarzy Bardzo Polskich przyznało mu zaszczytny tytuł Hiena Roku. Gratuluję. Też kiedyś dostąpiłem honoru, więc wiem, jak wzniosłe to uczucie. Tomek został wyróżniony za pomyłkę z Twitterem Kingi Dudy. Jeśli każdy, kto się pomylił odnośnie do Dudy to hiena - jest was więcej.