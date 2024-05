Maja i Krzysztof Rutkowscy mają powody do świętowania. Kilka lat po ślubie cywilnym para postanowiła po raz drugi powiedzieć sobie "tak" i właśnie odnowili przysięgę małżeńską, ale tym razem przed księdzem. Drugi ślub zakochanych odbył się dziś. Impreza została zorganizowana w luksusowym hotelu pod Łodzią, a jak informuje "Fakt" na uroczystość zostało zaproszonych ok. 200 osób. Co ciekawe, właśnie dziś Maja i Krzysztof Rutkowscy świętują także pierwszą komunię syna. Nie uwierzycie, jaki prezent dostał syn detektywa!

Reklama

Maja i Krzysztof Rutkowscy zorganizowali drugi ślub

Maja i Krzysztof Rutkowscy już od dawna marzyli o zorganizowaniu ślubu kościelnego, a kilka miesięcy temu okazało się, że ich marzenia wkrótce się spełnią. Przygotowania do uroczystości trwały od dawna i jak sama żona detektywa informowała, odnowienie przysięgi małżeńskiej zostanie połączone ze świętowaniem pierwszej komunii ich syna. Krzysztof Junior dopiero jutro (w niedzielę, 12 maja) przyjmie sakrament. ale już dziś celebrował to wydarzenie. Na wielkiej imprezie nie zabrakło fotoreporterów, którzy uwiecznili ten wyjątkowy dzień w rodzinie Krzysztofa Rutkowskiego.

Podlewski/AKPA

Jak informuje Fakt Maja Rutkowski na odnowienie przysięgi małżeńskiej zafundowała sobie aż pięć kreacji, a suknia ślubna kosztowała ją ok. 13 tysięcy złotych. Żona Krzysztofa Rutkowskiego powiedziała "tak" w długiej, białej sukni z dużym kwiatem przy dekolcie. Słynny detektyw z kolei postawił na niebieski smoking. Panna młoda później pokazała się w kolejnej sukni, tym razem z efektownymi rękawami. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Przy okazji możemy zobaczyć, jak wyglądała sala weselna.

Podlewski/AKPA

Na zdjęciach z uroczystości możemy również zobaczyć, jaki prezent z okazji pierwszej komunii świętej otrzymał syn detektywa. Już kilka miesięcy temu było wiadomo, że nie quad czy smartfon, ale syn Krzysztofa Rutkowskiego dostanie samochód. I tak też się stało! Pod salę na której świętowali Rutkowscy i ich goście nagle podjechało wymarzone przez Juniora auto.

Reklama

Zobaczcie sami!

Zobacz także

Podlewski/AKPA