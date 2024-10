Aniela Bogusz, znana szerzej jako Lil Masti, odkąd została mamą, chętnie udostępnia w sieci rodzinne kadry. Córeczka jest jej oczkiem w głowie, dlatego influencerka z zapałem relacjonuje, jakimi metodami wychowawczymi się kieruje. Nie w sposób zaprzeczyć, że jej podejście do macierzyństwa budzi ogromny podziw wśród internautów, którzy ją wspierają. Teraz Aniela podzieliła się z nimi wspaniałą wiadomością.

Jeszcze dwa lata temu Lil Masti budziła swoją osobą szereg kontrowersji. Swoją karierę w mediach społecznościowych rozpoczęła od publikowania treści o tematyce raczej przeznaczonej dla dorosłych, natomiast później stała się zawodniczką freak fightowych gal MMA, gdzie również nierzadko wywoływała skandale. W końcu postanowiła odpuścić i na rzecz założenia rodziny, odsunęła od siebie wszelkie afery.

Niedługo po ostatniej walce Aniela poinformowała o ciąży, którą później skrupulatnie relacjonowała w sieci. Nie zabrakło również ujęć ze ślubu z ukochanym Tomkiem, a po narodzinach córeczki Instagram Lil Masti zamienił się w profil parentingowy. Influencerka zupełnie straciła głowę dla małej Arii, która jest spełnieniem jej marzeń. Fani z kolei są pełni podziwu, jak wiele uwagi ta poświęca córeczce i jak bardzo dba o jej wychowanie.

Już na pierwszy rzut oka widać, że w momencie założenia rodziny życie Lil Masti zmieniło się o 180 stopni. Ona sama pochyliła się nad tym tematem w najnowszym poście, przyznając, że nie tęskni za dawną wersją siebie i cieszy ją jej obecne życie.

Od momentu, gdy zostałam mamą, wszystko w moim życiu zmieniło się w sposób, którego nigdy bym nie przewidziała. Patrząc wstecz, wiem, że nie wrócę do starej wersji siebie. To nie tylko zmiana w rutynie czy w codziennych obowiązkach – to głęboka transformacja, która wpłynęła na to, jak postrzegam świat i siebie samą. Minął już rok odkąd na świecie pojawiło się moje dziecko, a ja czuję, że w pewnym sensie wróciłam do siebie. Jednak ta ''stara ja'' już nie istnieje w tej samej formie. Teraz jestem bardziej świadoma, empatyczna i cierpliwsza

- przyznała.