Katarzyna Cichopek opublikowała zdjęcie z Maciejem Kurzajewskim, ale nie są na nim sami. Para w eleganckich stylizacjach świętuje ważny dzień. Okazuje się, że aktorka tego wieczoru postawiła na kreację od niezawodnej Violi Piekut i pisze wprost:

Dziękujemy i gratulujemy!

Co świętuje para? Zobaczcie sami!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski świętują ważne wydarzenie

Związek Katarzyna Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ma się doskonale, a fani pary nie mogą się doczekać informacji o ich ślubie. Już od dawna w mediach jest głośno o tym, że para zamierza sformalizować swój związek, ale z pewnością zrobią to na własnych zasadach. Teraz niespodziewanie gwiazda serialu "M jak miłość" pochwaliła się nowym zdjęciem z Maciejem Kurzajewskim. Para wybrała się do restauracji Mateusza Gesslera, aby świętować razem z gospodarzem jego wielki sukces. Warszawska restauracja Mateusza Gesslera ma już 7 lat.

Co za pyszny wieczór! @mateuszgessler dziękujemy i gratulujemy! napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie

Na uwagę zasługuje też hashtag #randka, który Katarzyna Cichopek dodała do zdjęcia. Widać, że razem z Maciejem Kurzajewskim nieustannie celebrują swoje uczucie.

Tym razem Katarzyna Cichopek na randkę z partnerem wybrała klasykę. Mała czarna bez ramiączek i do tego krótka marynarka to strzał w dziesiątkę. Ten klasyczny i elegancki zestaw to propozycja od Violi Piekut, która została idealnie dopasowana do okazji. jak wiadomo, Katarzyna Cichopek uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd i po raz kolejny udowodniła, że nie są to jedynie puste słowa.

Jesteście zaskoczeni zdjęciami z randki Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego? Para dawno nie pokazywała wspólnych zdjęć z romantycznego wyjścia.