O tym, że Kuba Wojewódzki i Robert Kozyra nie pałają do siebie miłością, wiedzą chyba wszyscy. Panowie już nie raz w złośliwy sposób komentowali swoje poczynania. Wojna pomiędzy dziennikarzami trwa już kilka lat i najwyraźniej żaden z nich nie zamierza się poddać.

Okazuje się, że konflikt Kozyry i Wojewódzkiego chce zakończyć ich wspólny znajomy, Michał Żebrowski. Jak podaje „Na Żywo” dyrektor Teatru 6.piętro chciałby pogodzić swoich kolegów…

- Michał namawia Kubę i Roberta, by zakopali topór wojenny i wystąpili razem u niego w teatrze- zdradził w rozmowie z tygodnikiem znajomy Żebrowskiego.

Propozycja Michała Żebrowskiego nie spodobała się jednak ani Wojewódzkiemu, ani Kozyrze który przyznał, że mógłby zagrać ze swoim rywalem tylko w jednej sztuce.

- Jeśli miałbym wystąpić z Wojewódzkim, to tylko w „Idiocie” Dostojewskiego. Pytanie tylko, kto miałby zagrać idiotę? – zastanawia się Kozyra.

Wygląda więc na to, że pomysł Żebrowskiego, żeby Kozyra i Wojewódzki wystąpili na jednej scenie raczej nie wypali.

