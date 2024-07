Wojciech Szczęsny trafił do szpitala! Polski bramkarz doznał kontuzji we wczorajszym meczu z Irlandią Północną. Jak daje portal TVN24.pl, Wojciech Szczęsny został przewieziony do szpitala, gdzie został poddany szczegółowym badaniom. Podczas konferencji ogłoszono, że u naszego bramkarza utrzymuje się obrzęk po wczorajszym urazie.

Wojtek ma stłuczony mięsień czworogłowy uda. Zachodzi podejrzenie krwiaka w mięśniu. Po konferencji jedziemy na badania do Nantes - cytuje lekarza reprezentacji Jacka Jaroszewskiego TVN24.pl.

Bramkarzowi reprezentacji po badaniach w klinice w Nantes usunięto krwiaka. Jednak jego szanse na mecz z Niemcami bedzie mozna ocenic dopiero we wtorek - informuje serwis laczynaspilka.pl.

Kiedy doszło do kontuzji Wojtka Szczęsnego?

Nie chodzi wcale o jego zderzenie z Łukaszem Piszczkiem w końcówce meczu, ale sytuację z pierwszej połowy, wówczas Kyle Lafferty wpadł na naszego bramkarza. Sytuacja jest dynamiczna. Nie chciałbym wyrokować, co dalej. Mam nadzieję, że nie będzie źle - cytuje Janiszewskiego RMF FM>

Polska wygrała wczoraj 1:0 w meczu z Irlandią Północną. Na czwartek zaplanowany jest kolejny mecz Polaków z Niemcami. Czy Wojciech Szczęsny zagra w czwartkowym spotkaniu na Euro 2016? Trzymamy kciuki!

Nie wiadomo, czy polski bramkarz zagra w meczu z Niemcami.