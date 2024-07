Wszystko wskazuje na to, że moda na splasha osiągnęła swoje apogeum i teraz już praktycznie wszyscy mają za sobą podjęcie tego wyzwania. Wczoraj do listy gwiazd, które oblały się wodą z lodem dołączyła Ewa Farna. Wokalistka postanowiła to zrobić w wielkim stylu i przed wielomilionową widownią sopockiego festiwalu. Przypomnijmy: Farna zrobiła splasha na żywo w telewizji. Nominowała kolejne gwiazdy

Do grona "oblanych" można dopisać też Wojciecha Szczęsnego, który właśnie opublikował swoje wideo na Facebooku. Nas jednak bardziej zainteresowały nominacje bramkarza, który do wyzwania wytypował Marinę Łuczenko, Donalda Tuska, Zbigniewa Bońka i zespół Afromental, w którym występuje Łozo - były facet jego obecnej dziewczyny.

Wojtek dostał z kolei nominację od Roberta Lewandowskiego, który wykonał splasha w towarzystwie swojej żony - małżeństwo zostało zaproszone do wyzwania przez... Ewę Chodakowską i jej męża. Para ogłosiła przy okazji imponujące nominacje - wytypowali bowiem Marcina Gortata, Anję Rubik, wspomnianego Szczęsnego i Edytę Górniak. Przy okazji nadmienili, że wzorem amerykańskich gwiazd zasilą konto fundacji - w ich wypadku będzie to Dignitas Dolentium.

Wideo ze splashów piłkarzy poniżej.

