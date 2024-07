Kilka dni temu Ewa Farna dostała nominację do splasha od Kasi Kępki ze stacji VIVA. Wokalistka nie miała jednak czasu podjąć wyzwania i zdecydowała się, że wykona go podczas wczorajszego Polsat Sopot Festival, o czym informowaliśmy jako pierwsi tutaj. Gwiazdę wiadrem z wodą i lodem oblał Maciej Rock, a Farna zniosła to jak prawdziwa profesjonalistka. Ewa nominowała też do splasha kolejne znane twarze - Ewelinę Lisowską i Tatianę Okupnik.

Reklama

Zobaczcie wideo:

Reklama

Ewa Farna na Eska Music Awards: