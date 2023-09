Zaledwie parę miesięcy temu czerwona torebka Birkin domu mody Hermes wykonana ze skóry krokodyla została sprzedana w prestiżowym domu akcyjnym Christie’s za kwotę 222 tysięcy dolarów, a już mamy nowy rekord w handlu… używanymi torebkami. Zajmująca się wyłącznie sprzedażą torebek „z drugiej ręki” amerykańska firma Prive Porter sprzedała anonimowemu nabywcy z Los Angeles torebkę Birkin za 298 tysięcy dolarów czyli lekko licząc milion sto tysięcy złotych. Jak wyglądała ta rekordzistka? Pochodziła z 2008 roku i podobno nigdy nie opuściła firmowego pudełka. Uszyta została z barwionej na czerwono (pamiętajcie, kolor czerwony to pewniak!) krokodylej skóry, a jej wykonane z białego złota zapięcie wysadzane jest obficie brylantami. Dlaczego, ktoś zdecydował się za nią tyle zapłacić? Może dlatego, że kosztująca oryginalnie ponad 100 tysięcy dolarów torebka była jednym z dwóch egzemplarzy wyprodukowanych z tego gatunku skóry i tak bogato zdobionych. Zobaczcie też: Najbardziej pożądana torebka sezonu domu mody Dior kosztuje fortunę. Ten film pokaże wam dlaczego!​ Torba cenniejsza niż złoto Jak widać, rynek sprzedaży torebek „z drugiej ręki” rozwija się w zawrotnym tempie. W pozyskiwaniu najbardziej atrakcyjnych modeli konkurują ze sobą renomowane domy aukcyjne, takie jak Sotheby’s czy Christie’s , co jeszcze parę lat temu było po prostu nie do pomyślenia. W cenie są produkty Chanel, Louisa Vuittona czy Judith Leiber. Ale żadna torebka z logo Chanel czy LV nie może równać się z popularnością produktów Hermesa! A w szczególności popytowi na modele o wdzięcznych nazwach Birkin i Kelly. Dlaczego właśnie one są tak pożądane? Uważa się, że związane jest to z niespotykaną jakością, jaką zapewnia Hermes. I umiejętnością budowania legendy. A ta głosi, że Jean-Louis Dumas, prezes domu mody...