To się nazywa odpowiednio uczcić Dzień Psa! Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk jeszcze dzień wcześniej świętowali go w schronisku i razem z Fundacją Azylu Pod Psim Aniołem wyprowadzali na spacer aż 15 psów! A dzisiaj?

Gwiazdorska para właśnie ogłosiła, że adoptowała kolejnego, trzeciego już psa!

Podjęliśmy się kolejnej adopcji i to psa po wypadku z uszkodzonym nerwem w nodze. Dlatego kuleje – mówi nam Agnieszka Włodarczyk.



Leon trafił w lutym do lecznicy dla zwierząt "ADA" w Przemyślu po tym jak tamtejsi lekarze uratowali go przed ciężarówką na autostradzie. Leon biegał przestraszony po pasach, najprawdopodobniej ktoś go wyrzucił z pędzącego auta. Chwila moment i rozjechałby go jakiś samochód. Do tego pies miał uraz łapy. Po akcji ratowniczej na autostradzie i przewiezieniu go do lecznicy, lekarze dzielnie walczyli, żeby mu jej nie amputować. Udało im się! Potem los znowu się do niego uśmiechnął. Leon podbił serca Agnieszka i Mikołaja! A jak to się stało, że aktorska para poznała akurat tego pieska i to w Przemyślu?

Byli w tam w kwietniu i wypuszczali na wolność Bielika, ­ pacjenta przemyskiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych. Wtedy w Lecznicy dla Zwierząt "Ada" poznali psiaka na żywo, choć wcześniej o nim już słyszeli od doktora Radka Fedaczyńskiego i menedżera placówki Kuby Kotowicza. Agnieszka i Mikołaj spojrzeli w oczy Leona i nie było odwrotu, po kilku sekundach podbił ich serca tak, że zdecydowali się na kolejną adopcję.

“Losy Leona śledziłam od pierwszego dnia, kiedy trafił po wypadku do lecznicy. Często rozmawiałam z doktorem Radkiem Fedaczyńskim i Kubą Kotowiczem o jego stanie zdrowia i zaczęłam dopytywać, jak Leon reaguje na inne psy i koty. Decyzja musiała być przemyślana ze względu na piątkę innych zwierząt w domu. Postanowiliśmy, że przy okazji wypuszczania Bielika na wolność poznamy nasze pozostałe psy z Leonem. Po tej wizycie wiedzieliśmy, że musi dołączyć do naszej rodziny. Liczyliśmy się również z tym, że może mieć amputowaną łapkę, ale dzięki umiejętnościom i poświęceniu zespołu z Przemyśla udało się tego uniknąć” - ­wspomina Agnieszka Włodarczyk.



A jak zareagował Mikołaj na szóstego lokatora w domu?

“Zawsze marzył mi się dom pełen zwierząt. Nie piesek, kotek i trzy rybki w akwarium, tylko naprawdę pełen zwierząt dom. Ich ciepła, przyjacielskiej wdzięczności i indywidualnych charakterów, które w idealny sposób dopasowane tworzą rodzinę. Obecnie jako szczęśliwy posiadacz trzech kotów i dwóch psów stanąłem przed dylematem przygarnięcia trzeciego psiaka. Przed dylematem, który posiadał dodatkowy aspekt do rozważenia - ­psiaka z niewładną jedną łapką... I wtedy pomyślałem, że przecież to jakiś znak: nasze psiaki zapałały sympatią do młodego ze skazą, bo przecież same są istotkami z historiami, które odbiły piętno na ich zdrowiu. I jeszcze ta niewyjaśniona pewność Agi, że akurat ten psiak musi do nas dołączyć. Teraz ta decyzja wydaje mi się tak oczywista i niezmienna, że nawet ilość obowiązków i trudności nie są w stanie zmienić mojego zdania. Młody jest nasz, a my jesteśmy jego rodziną. Radek, Kuba, Andrzej dziękujemy, że go uratowaliście” ­ - podsumowuje Mikołaj Krawczyk.



Włodarczyk i Krawczyk mają dwa inne adoptowane psy. W tym biszkoptowego pieska też o imieniu Leon. Dlatego niedługo rozstrzygną, jak ma się nazywać nowy członek rodziny! Jest jeszcze suczka Tosia z programu "Przygarnij mnie".

Trzeba przyznać, że Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk mają wielkie serce dla zwierząt! I teraz wielkie stado do kochania - trzy psy i trzy koty w domu! :)

Oto trzeci pies Agnieszki Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka:

Rozkoszna trójka Tosia, Leon i Leon :) ze swoją panią



Oni kochają zwierzęta!